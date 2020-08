Notre Dojo est resté ouvert tout l’été, mais le mois de septembre est traditionnellement celui de la rentrée : la pratique s’intensifie avec la reprise des séances de midi et des journées de zazen, de la bibliothèque, de la couture du kesa… et bien sûr des activités hébergées.

Antoine Charlot, proche disciple de maître Roland Yuno Rech, donnera une conférence le samedi 12, et l’enseignement pour une journée de zazen le dimanche 13. Il animera par la suite des ateliers d’études sur le bouddhisme zen.

Alain Plaignaud reprendra ses ateliers de sumi-e à partir du dimanche 6.

Le Dojo Zen de Paris tiendra un stand au forum des associations du 13e arrondissement le samedi 12 toute la journée, boulevard Auguste-Blanqui.

Enfin, un après-midi portes ouvertes se déroulera le samedi 26. Venez avec vos parents et amis.

Vous trouverez tous les détails sur l’onglet « Évènements ».

La crise sanitaire est évidemment toujours d’actualité, et il est impératif que cette rentrée s’effectue en toute sécurité.

Tous ensemble, nous devons faire preuve de vigilance et de sens des responsabilités face à l’épidémie de Covid-19. Les consignes adoptées dès le mois de juin – lavage des mains, réserve dans les échanges, distance entre pratiquants, nettoyage des poignées de portes et interrupteurs, et principalement le port du masque obligatoire dans tout le bâtiment (excepté une fois assis en zazen) – sont les conditions sine qua non pour que le Dojo Zen de Paris reste ouvert, que la pratique de zazen ainsi que les activités prévues puissent continuer et se dérouler en toute sécurité.

Bonne reprise à tous et à toutes.